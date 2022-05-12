日本男星渡邊裕之驚傳5月3日倒臥自家地下室猝逝，享壽66歲，他與妻子原日出子在電影《急急復雞雞》扮演男主角的父母，夫妻在演藝圈是出了名的恩愛，公司透露死因疑似輕生，讓不少人相當震驚。妻子原日出子時隔一週首度發聲，表示自己還在調適心情。

原日出子今（12）日在Instagram首度發文，感謝了所有溫暖鼓勵的留言，坦言很抱歉讓大家擔心，但她也誠實表示「我還無法放下，仍感到很痛苦」，喪夫之痛無法輕易撫平，但在眾人的陪伴和自我修復下，原日出子已經往前邁進，「在許多人的愛守護下，我平安地度過這些日子，終於可以打開窗戶了。抬頭看著天空，深呼吸。」

談起丈夫的離世，原日出子寫下「想起和爸爸（渡邊裕之）之間的幸福回憶，就覺得要活下去，我一定會恢復精神，努力地活下去」，配圖是一張由下往上拍的藍天晴空照，太陽高掛在天頂，晴空萬里中有兩道彩虹，畫面似乎透露了她的心境。

渡邊裕之和原日出子於90年代合作電視劇後，在拍戲過程中相戀，是演藝圈有名的佳偶，而原日出子在此之前曾經離過婚，獨自一人帶著與前夫生的女兒生活，渡邊裕之愛屋及烏，結婚時收養了原日出子的女兒。夫妻倆結婚後在影視作品中常扮演夫婦，感情十分恩愛。不過原日出子透露丈夫離世前曾患自律神經失調症，疑似埋下心病，原本抱著樂觀的態度面對治療，3日丈夫過世當日，原日出子正要叫丈夫吃午飯，沒想到目睹丈夫已經死亡，令她大受打擊。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980