微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)董事會通過2022年首季財報，隨著晶圓代工龍頭加快先進製程裝機速度，首季營運稅後淨利0.7億元、每股盈餘（EPS）2.03元，雙創歷史次高，淡季營運續強、表現持穩高檔。

華景電為轉讓股份給員工，董事會11日決議執行庫藏股，將自今（12）日起至7月11日間，預計於75～190元區間買回3000張股票，低於區間價格下限時將繼續買回。買回總金額上限5.7億元、買回股數占公司已發行股數8.64％。

華景電去年9月29日以125元轉上櫃掛牌，11月中觸及284.5元新高，惟隨後持續震盪拉回，10日下探101.5元新低，近半年跌幅達逾64％。今日開高強彈6.16％後在買盤敲進下直攻漲停價116元，表現優於大盤，三大法人本周迄今合計買超53張。

華景電2022年首季合併營收3.04億元，季減17.85％、年增達38.71％，為歷史第三高。毛利率49.92％、營益率27.94％，與去年第四季及同期大致相當。稅後淨利0.7億元，雖季減14.48％、仍年增達44.62％，每股盈餘2.03元，雙創歷史次高。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，隨著人工智慧（AI）及高效運算（HPC）處理器需求放量，5G智慧型手機需求續加，半導體先進製程市場需求大增，同步帶動對微汙染防治裝置需求。

華景電的AMC微污染防治設備除了銷售晶圓廠外，亦已跨入記憶體領域等，協助記憶體大廠提升製程良率。而RFID派工整合系統已推展至有自動化廠務需求公司，隨著全球產業市場對自動化需求與日俱增，且屬於毛利率較高的利基型產品，增添未來營運成長動能。

華景電2022年4月自結合併營收0.9億元，雖月減9.17％、仍年增達10.85％。累計前4月合併營收3.95億元、年增達31.17％，雙創同期新高。隨著晶圓代工龍頭加快先進製程裝機速度，法人看好華景電全年營運可望逐季走揚，營收、獲利再創高可期。