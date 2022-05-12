Sandy（吳姍儒）日前發現自己快篩陽性後，便與老公「王先生」前往醫院檢測PCR，結果竟是確診，讓她緊急停止工作在家隔離，但她仍透過社群媒體與粉絲們分享隔離生活。11日她便在社群媒體上透露，自己即使拖著病體也想趁有體力時保養，但沒想到一敷上面膜就讓冒出滿頭問號，而這尷尬的一幕也正好被老公拍了下來，讓粉絲們全笑歪。

Sandy11日晚間突然發出一段影片並發文表示，原本拖著病體的她打算趁著有體力的時候來保養，因此拿出某個朋友不知道哪裡買的面膜，想說看起來不錯就拿起來試用，但沒想到一敷上臉她就滿頭問號，發現面膜超級大，讓她忍不住直呼「哇噻，他是海格粉嗎？還是這是應該要敷到腳底的面膜？世界最大！巨人湯婆婆面膜」只見影片中，Sandy穿著休閒的居家服，頭上綁著可愛的丸子頭，但臉上的面膜卻長到她的脖子，她只好慌張的開始找剪刀打算剪小一點。

不料，Sandy茫然尋找剪刀的過程卻被一旁的老公「王先生」給拍了下來，讓她尷尬表示「這一切都太史丟鼻（stupid）了吧」。然而經過她事後一查，還真的有人PO出面膜試用照，不僅臉部完全貼合也沒有像她一樣長到脖子，讓她邊看邊感到不敢置信的表示「完全服貼的剛好！！到底怎麼可能？我嚇到烙ㄟˇ孩」，演藝圈好友們看到後也紛紛留言「妳臉太小了啦」、「笑死我了！怎麼那麼可愛啦」、「這真的誇張大耶」、「下次我們見面你可以敷著出席嗎？」、「笑瘋」、「為什麼要搞笑」。