在台灣涉犯港女箱屍案的港人陳同佳，至今仍未來台自首。死者潘曉穎的母親向特首林鄭月娥發表公開信，促林鄭在離任前盡快將陳同佳送審，為女兒討回公道。

潘母表示，剛過去的周日是母親節，而今年已是第五年「女兒沒為我及家人慶祝母親節」，回想過往心感悲痛。她續說，林鄭月娥離任在即，希望對方可以「做一件好事」，盡快將陳同佳送審，為她的女兒討回公道，這樣日後在香港人心中還記得林鄭月娥在離任前有心解決問題，有機會「流芳百世」。

案發在2018年2月，當年19歲的陳同佳與女友潘曉穎往台灣旅遊期間，他涉殺害潘女，棄屍後逃回香港。警方及後拘捕和控告陳四項「洗黑錢」罪名，他在2019年4月被判監29個月，同年10月23日獲釋。他獲釋當日在監獄門外向潘曉穎家人鞠躬致歉，表示會返台灣自首，至今未成行。

而一直協助陳同佳的現任香港立法會議員管浩鳴曾表示，並非陳同佳不願到台灣，而是他暫時沒辦法取得赴台簽證，陳同佳也十分無奈，希望潘母能明白和理解。

陸委會則多次強調，港府應務實回應我方提出之司法互助請求。本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。