「有女子被一名男子強押上車！」高雄警方於昨(11)日晚間7時30分獲報迅速到場，報案人表示車輛已開走，員警循線找到這部車，車上一對男女表示誤會一場，兩人已經擁抱和好，不過警方發現這部車有問題，帶回查證時意外發現車上有一大包毒品，男子在員警追問下不小心說溜嘴，警方旋即趕回現場搜尋又再起獲多包分裝好的毒品及吸食工具一批。

鼓山分局於11日晚間7點30分許獲報在鼓山區明倫路有女子遭一名男子強押上車，龍華所巡佐涂士明、警員丁新憶到場時一男一女已駕車離去，隨即在附近找尋。約5分鐘後在龍德路發現通報車輛，隨即持槍戒備趨前盤查，車上的黃男(49歲)與陳女(45歲)異口同聲表示係男女朋友口角糾紛，並非報案人所稱押人。另警方查詢兩人駕駛之自小客車號牌已註銷，經兩人同意後一同返所查證。

女被押上車民眾急報案，警攔查毒情侶查獲海洛因。(蘇育宣翻攝)

女被押上車民眾急報案，警攔查毒情侶查獲海洛因。(蘇育宣翻攝)

警方要求檢視車輛時，黃男還大方一一介紹車內物品，在打開眼鏡置物架時，突然出現一包白色粉末，黃男當場傻眼，坦承係毒品安非他命(毛重33公克)，員警進一步追問是否有其他違禁品時，黃男脫口說出在手提包裡，但在黃男車上卻遍尋不著，隨即返回現場找尋，果然在工地鐵門下找到手提包，又再起獲毒品海洛因3包(毛重共計3.68公克)、安非他命6包(毛重共計20.69公克)、磅秤及吸食工具一批，全案訊後依違反毒品防制條例移送高雄地檢署偵辦。