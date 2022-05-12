不想戳鼻子快篩的民眾有福了！食藥署4月29日核准國內首款唾液快篩試劑，由福又達引進的韓國福吉美（Gmate）唾液快篩，並於今日在連鎖三大藥局開賣，包括杏一藥局、佑全藥局及丁丁藥局，售價皆為175元／支，各門市限量販售，杏一和丁丁藥局採每人限購2份，建議民眾前往購買時，可致電先詢問，《中時新聞網》整理三大藥局通路，供民眾參考。

●杏一藥局

全台門市同步開賣，開賣1小時前可排隊，開賣5分鐘前發放號碼牌，每份為1入，每劑售價175元，每間門市限量100份，每人限購2份，開賣時間依各門市公告時間為主。

杏一販售地點查詢：https://reurl.cc/p1Lj9Z

●丁丁藥局

因各門市到貨時間不一，到貨即會開始販售，每劑售價175元，每人限購2份。

丁丁販售地點查詢：https://reurl.cc/lovOjY

●佑全藥局

佑全藥局表示，昨日晚間已陸續到貨，每劑售價175元，不過佑全並沒有公告限定民眾購買數量，購買前建議先詢問門市人員。

佑全販售地點查詢：https://reurl.cc/lovOb9