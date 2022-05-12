桃園第一家永義房屋－藝文展演捷運加盟店在今年3月開始試營運，並且創下單月業績1221萬元的驚人業績！背後的秘訣，就是永慶房產集團加盟四品牌的「深度聯賣」！讓從21世紀不動產轉戰永慶加盟體系的資深店東趙儀君直呼：「我在永義房屋，我驕傲！」，誓言成為桃園區第一名的永義房屋加盟店。

刑警生涯培養出善長分析、觀察的特質 促成高績效

10年前的趙儀君，希望人生有不同的發展，因此即使已有了刑警這個鐵飯碗，依舊趁年輕創業。因此前往21世紀不動產桃園總部，在初步了解這個陌生的產業後，勾勒出自己對美好未來的藍圖，大膽轉戰房仲業。

趙儀君坦言，當初跨進房仲業時，並沒有太多的認識，當上店東後，更是時時感受到龐大的壓力。好在曾經擔任過刑警一職，在幫客戶找物件時，可以針對周邊治安環境進行分析，加上刑警擅長觀察臉色、眼神、肢體語言，還可洞悉買賣雙方的恐懼心理，進而幫忙解決問題，加快成交速度、提高成交量。這也促使入行10年來，趙儀君團隊2次榮登「21世紀不動產全台業績冠軍」，更連續6年獲得「大桃園區年度業績冠軍」。

透過同仁的堅強戰力，結合永慶集團累積超過20年的品牌資產，永義房屋藝文展演捷運加盟店－桃園第一家永義房屋，在試營運期間一個月就創造超過1,200萬元業績。(圖/永慶房產集團提供)

桃園首家永義房屋 深度聯賣創單月業績破千萬

入行10年之際，有感於近年眼看著永慶集團加盟總部在系統上持續進化、聯賣環境完善，又看到永慶加盟四品牌加盟店業績一間比一間高，讓向來勇於突破的趙儀君，今年一口氣將旗下2家加盟店、轉招為1家永慶不動產、1家永義房屋，帶領團隊挑戰難度更高的全新舞台。

趙儀君坦言，當初想要轉招永義房屋時，部份夥伴抱持著不安，認為一個全新房仲加盟品牌在桃園地區既無市場成功先例，也不太為消費者所知。但經過趙儀君分析品牌前景、永慶房產集團的充沛資源後，夥伴們轉而大力支持，除了創立桃園第一家永義房屋，也力拚成為桃園區績效第一名的永義房屋。

透過同仁的堅強戰力，結合永慶集團累積超過20年的品牌資產，讓今年3月剛成立的藝文展演捷運加盟店－桃園第一家永義房屋，在試營運期間一個月就創造超過1,200萬元業績。

趙儀君分享：「發永義(房屋)的名片真的看到客戶，內心發出直接信任的笑容，永慶集團新品牌取得信賴很快！」(圖/永慶房產集團提供)

誠實服務、深度聯賣加上科技系統 創造好績效

趙儀君進一步指出，多虧永慶房產加盟四品牌區域店數多、店數市占率高，而且品牌間願意互信合作、彼此分享與交流，3月份尚在試營運之初時，便以四品牌聯賣快速先合作的方式，提供客戶服務，並以幾近100%的聯賣率，成交了超過20位客戶，創下亮眼業績，讓趙儀君直呼「永慶房產集團」的聯賣就是強。

在永慶加盟四品牌強勢合作的氛圍下，讓趙儀君感受到「合作共好」的品牌威力，除了友店互相高度支援合作外，也讓「永義房屋」全新品牌在消費者接受度上，快速奠定信任基礎。趙儀君也在一加盟永義房屋後，便在粉絲頁分享：「發永義(房屋)的名片真的看到客戶，內心發出直接信任的笑容，永慶集團新品牌取得信賴很快！」

對於2022年的展望，趙儀君可以躍升為「桃園地區全台業績前三名」。(圖/永慶房產集團提供)

集團「深度聯賣」還結合系統平台和APP，功能完備且介面友善，不僅增快媒合客戶速度，也大幅提升成交率。以〈i智慧〉搭配〈行動智能經紀人APP〉，協助經紀人一支手機就可以到處辦公，當符合市場需求的待售案件上架後，基本上24小時內就會有友店經紀人上門幫客戶詢問細節，關注度非常高。而且它在交易安全控管上面面俱到，也能提供客戶精準且即時的資訊，進而帶動店頭創造好績效。店東們也能根據相關管理數據，提供第一線經紀人即時協助，積極培育人才。

對於2022年的展望，趙儀君笑說，我們團隊才剛加入，不敢說要拚2022年全國業績冠軍，但期盼用未來三季的業績，可以躍升為「桃園地區全台業績前三名」。即使永義藝文展演捷運加盟店為桃園地區的第一家永義房屋，也將攜手與永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產，一起以誠實服務贏得消費者信任與認同。同時，也感謝永慶房產集團產願意交付永義房屋在桃園的第一間加盟店給他經營，讓他備感榮幸與驕傲。