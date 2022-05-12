礁溪長榮鳳凰酒店春季線上旅展今（12）日早上10點線上開賣，住宿券、餐券、湯屋券、一日遊券共四款超優惠票券，一泊二食住宿券推出超殺優惠3.7折，7,699元即可入住高級洋式客房，享平日雙人一泊二食住宿。銀髮族與親子族群最愛的一日遊券買5送1，美食咖最愛的單人午餐券買5送1平均一張只要800元。長榮鳳凰酒店線上旅展的好康搶購只到5月31日。

礁溪長榮鳳凰酒店今年春季線上旅展住宿券折扣給很大，原價20,856元的雙人一泊二食平日住宿券直接打3.7折，7,699元即可入住高級洋式客房，雙人一泊一食也只要7,099元，住宿券效期可使用到今年11月底，熱愛溫泉旅行的朋友趕快手刀搶購。台中鳳凰酒店線上旅展同步開賣住宿券，精緻雙人房一泊一食住宿券優惠價2,599元，入住就能大啖台中最夯的「鳳凰食號」早午餐，欣賞台中最美的柳川河景。

礁溪長榮鳳凰酒店本次春季線上旅展還有多項買5送1優惠，包括可享受礁溪溫泉美人湯的「湯屋券」、親子家庭客與銀髮族最愛的「一日遊券」(內含單人平日午餐券及慢活SPA)、暢享美食的單人平日午餐券，都可享買5送1。其中單人平日午餐券一張960元，買5送1平均下來一張只要800元，而且煙波亭與桂冠自助餐廳皆可使用，若選擇於煙波亭用餐，加贈海鮮盤一份。長榮鳳凰酒店(礁溪)補充表示，近期因疫情影響，5月12日(四)至5月31日(二)調整餐廳部分營業時間，顧客如欲使用餐券消費，建議先以電話確認或參閱長榮鳳凰酒店官網首頁公告。