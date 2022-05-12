警方安撫張男情緒，建議張男騎西濱快速道路外車道，警方駕駛巡邏車跟隨在張男後方，從梧棲下匝道。（警方提供）

騎士凌晨誤闖西濱 大車呼嘯嚇到停路肩求救

桃園20歲的張姓男子，因心情不佳前天晚上8時許，從桃園騎車沿台3線南下散心，因不熟路況誤上西濱快速道路，深夜台61線燈光昏暗砂石車、貨櫃車疾駛呼嘯，讓他嚇得不敢再往前騎；所幸警方如「及時雨」獲報救援，護送他從梧棲匝道下平面道路，結束這場午夜驚魂記。

「莫非是小白兔誤闖都市叢林？」清水警分局大秀派出所警員吳芓瑩、林宏穎，11日凌晨2時許接獲報案，稱於台61線快速道路南下151.6K處有機車誤闖，

警方趕赴現場，發現20歲的張男，將機車停在燈光昏暗的路肩，無助坐在車上，看到警方到場儼如遇到救星。

張男紅了眼目眶並哽咽的表示，他不熟悉路況誤闖西濱快速道路、不知道要如何下匝道，只好停在路肩待援！因深夜的台61線，燈光昏暗砂石車、貨櫃車疾駛呼嘯，讓他嚇得不敢再往前騎，進退維谷。

警方安撫張男情緒後，建議由張男騎西濱快速道路外車道，警方駕駛巡邏車跟隨在張男後方；另名員警坐在駕駛座後方，持指揮棒警示後方來車，引導護送張男南下約2公里處，從西濱梧棲匝道下平面道路，才結束這場異鄉深夜驚魂記。

大秀派出所長何易軒表示，民眾駕車應隨時注意標誌、標線指示行駛才不會釀成意外。騎士將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例第33條規定，可處新台幣3000元至6000元罰鍰，駕駛人應謹慎行車，確保自己及其他用路人的安全。