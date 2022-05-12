葉姓男子前年11月深夜行經嘉義市北港路，不慎輾過因車禍倒地的機車騎士，致其軀幹肢體骨折，傷重不治，葉男遭檢方依過失致死罪起訴。嘉義地院法官認為，此事故猝不及防，葉男無足夠時間反應，法律不能強人所難，諭知葉男無罪。可上訴。

判決書指出，黃姓男子2020年11月20日深夜騎腳踏車，行經嘉義市北港路逕行右切，使後方男騎士撞上後摔在快車道上，葉姓男汽車駕駛則因未注意，輾過躺在車道上的男騎士，致其軀幹肢體骨折，造成創傷性休克不治死亡。檢方偵結，依過失致死罪將葉男起訴。

葉男辯稱，他的確撞上男騎士，坦承沒注意到車前狀況有過失，但當時視線不佳，待發現有人躺在路上才緊急煞車，但已來不及，強調自己真的來不及反應。

嘉義地院法官委由國立澎湖科技大學鑑識肇事原因，報告指出，葉男行駛該路段確實超速，然，葉男在超速情況下僅有1.16秒反應，未超速情況下反應時間增加為1.53秒，但兩者均低於認知反應時間2至2.5秒，實在無從避免車禍發生。

法官認為，事出突然，行為人無法預知車前狀況，也無充足時間採取相對應措施，法律不能強人所難，逕行認定行為人沒採取必要的安全措施，雖車禍致被害人死亡令人遺憾，但葉男是否定罪仍靠證據認定，故諭知無罪。可上訴。