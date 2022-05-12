直播主連千毅近來話題不斷，他先和YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）因發行NFT問題槓上，兩人一度要約出門談判，但在幕後老大調解下，事情告一段落，他更派出旗下最辣愛將、有日文女神之稱的長瀨昆妮拍影片發表聲明，表示不會再回應此事。未料，近日連千毅又在直播中罵哭長瀨昆妮，令她當場退出直播，連千毅隨後又盜謝薇安照片，稱是自家小編「牙牙小姐」，對種種爭議，長瀨昆妮昨(11日)曬出表情黯淡照片，意有所指說：「在意妮的話，就會在意妮的話」。

連千毅先前派出長瀨昆妮拍影片，宣布和「勾惡」爭議風波就此落幕，公司不會再回應相關問題，會將重心放回作公益、回饋社會，長瀨昆妮更提及：「希望大家不要繼續討論這個話題，讓網路恢復寧靜，把焦點放在疫情上面」，下方字幕更打上「此件有心人設局滋事」，暗示不會再隨之起舞。

本月7日，連千毅直播時見到來自長瀨昆妮粉絲專頁的酸民鬧場，讓他在鏡頭前急著飆罵長瀨昆妮：「妳不會封鎖嗎？」，長瀨昆妮委屈說：「你不是叫他們（工作人員）封鎖嗎？」，接著連千毅稱是自己替長瀨昆妮帶來人氣，「她有這個能力是我連千毅給她的」，氣氛一度尷尬，而長瀨昆妮臉色大變，落淚離開現場。

見此，不少網友都到長瀨昆妮的社群網站留言安慰，連千毅則自稱兩人平時就像家人兄妹關係，愛之深責之切，聲稱兩人已經沒事，但長瀨昆妮之後卻沒再出現連千毅直播，昨見連千毅陷入盜照片風波，長瀨昆妮罕見曬出側面照片，眼睛沒看鏡頭，心情似乎仍相當低落，更Hashtag寫下：「感謝大家關心」、「訊息量多陸續回覆中」，表示：「在意妮的話，就會在意妮的話」，且以往都回留下「連千毅愛徒」，如今也消失不見疑似要切割連千毅，網友安慰回：「認同，我在意妮的話」、「妳已經很棒了」。