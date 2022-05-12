美國聯準會5月升息2碼，但釋出不積極考慮升息3碼的可能性，全球5G概念股一度強彈，元大投信表示，觀察歷史經驗，升息初期5G產業多呈震盪，但後半年表現反彈，漲幅領先主要美國科技股；看好資金積極回補需求高能見度的全球5G產業，建議優先布局。

元大投信表示，市場顧慮聯準會貨幣政策加速緊縮，導致全球科技股在5月升息前夕大幅修正，但包括5G、雲端等科技應用需求續增，科技股低檔的投資價值已然浮現。

表彰全球5G產業表現的「iSTOXX全球5G關鍵科技指數」成分股近期交出亮眼財報，但受到市場不理性下殺，指數本益比下滑到僅15倍，來到近兩年最低點，對比各國5G需求正處高峰，全球5G概念股出現被低估的情形。

元大投信表示，觀察歷史經驗，2015年聯準會首次升息後，全球股市因利空震盪普遍交出負報酬，但拉長到後半年，資金青睞高成長的科技股，在5G發展如火如荼下，概念股更成為資金回流首選。

統計iSTOXX全球5G關鍵科技指數在2015年升息後半年及後一年，報酬率分別達到5.3%及29%，明顯優於表彰主要美國科技股的那斯達克100指數，顯示全球5G概念股具備強勁彈力，布局值得優先關注。5G應用從電動車到元宇宙，甚至外太空的衛星建設都仰賴5G，未來對5G的需求將愈用愈多，但升息波動增加投資難度，此時更適合運用全球分散的策略，降低單一市場波動，幫助保持投資紀律，更能掌握全球5G爆發的完整商機。

台股唯一一檔瞄準全球5G商機的元大全球5G ETF（00876）即日起正式更名，原該ETF簡稱「元大全球未來關鍵科技」，自12日起改為「元大全球5G」，證券代碼不變，在投資全球5G的識別度大提升，投資人掌握5G商機更加一目了然。