北市一名80歲的林姓老翁，5年前見有智能障礙的女鄰居獨自在住處一樓倉庫內整理資源回收物品，竟二度強行脫去女方衣褲性侵得逞。刑事部分，林翁被依強制性交罪判刑7年半定讞；民事部分，台北地院判決林翁應賠償被害人20萬元確定。

2017年11月20日晚間9時許，早知被害人患有智能障礙，僅有約國小智商的被害人獨自在整理資源回收，於是上前強行把被害人抱往倉庫內，脫去衣褲強吻性侵；5天後食髓知味，再度以同手法性侵被害人得逞。但他落網後否認犯行，辯稱發生性行為，均經過女方同意，原本兩人有意交往。

刑事部分，一、二審法院均認定林翁性侵被害人，依對心智缺陷之人犯強制性交罪判刑7年6月，最高法院駁回上訴定讞。民事部分，台北地院簡易庭認為事證明確，判決林翁應賠償20萬元。經上訴台北地院，合議庭仍認定，林翁性侵被害人造成她精神上痛苦，駁回林翁上訴維持原判確定。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。