MLB美國職棒推薦賽事 : 5/13(五) 10:10，費城費城人@洛杉磯道奇(系列賽首戰)

洛杉磯道奇去年在國聯冠軍賽不敵亞特蘭大勇士，無緣達成二連霸紀錄。俗話說:打不贏你就買下你，道奇在休賽季以6年1.62億美金重磅網羅勇士明星一壘手佛里曼(Freddie Freeman)，團隊薪資也達到2.89億美金高居聯盟第二。而團隊薪資位居聯盟榜首的費城費城人開季狀態不佳，勝率都在5成邊緣徘徊，高薪資並未反映在球隊實績上，近期又傳出兩名先發投手進入「新冠肺炎安全協議名單」，對於球隊戰力是一大打擊。費城人本週末將造訪聯盟戰績龍頭洛杉磯道奇，面對戰力處於高檔的道奇，費城人的投打都將遭遇嚴峻的考驗。

本季國聯實施指定打擊制度後，備受期待的道奇新人拉克斯(Gavin Lux)終於得到穩定的上場時間，不必再扮演替補工具人角色，也讓兵多將廣的道奇能徹底發揮打線優勢。每個位置幾乎都有穩定輸出的道奇，本季長打表現雖然不突出，但得點圈有人時的打擊率高達0.290，出色的打擊串聯創造出聯盟最高的場均得分5.15分。進攻火力旺盛的道奇本季淨勝分高達80分，出賽28場仍然沒有遭到對手完封過，是目前聯盟中最炙手可熱的球隊。

費城人今年花了將近1.8億美金一口氣簽下卡斯提拉諾(Nick Castellanos)及舒瓦伯(Kyle Schwarber)兩名重砲，兩人的到來的確大幅提升費城人長打火力，本季團隊長打率高達0.405，在國聯僅次於有球場加持的落磯山。但費城人的下位打線攻擊力薄弱，維爾林(Matt Vierling)與昆恩(Roman Quinn)的打擊率都不到2成，後段棒次表現與中心打線有明顯落差，團隊得分絕多數得倚賴全壘打，場均得分4.36分排名國聯第七，攻擊效率差強人意。

道奇系列賽首戰預計派出三屆塞揚獎得主柯蕭(Clayton Kershaw)把關，老當益壯的柯蕭本季自責分率僅有1.80，雖然直球速度日益下滑，但近兩年大幅提升滑球使用率後成效斐然，柯蕭的滑球軌跡像是速度更快的曲球，急速下墜的位移讓打者一籌莫展，今年滑球被打擊率僅有0.160，是柯蕭對付打者的頭號武器。費城人此戰原定由艾佛林(Zach Eflin)擔綱先發投手，但艾佛林在5/9被球團放入「新冠肺炎安全協議名單」，截稿前費城人都尚未公布此戰先發投手，筆者預期此戰費城人將會採取投手車輪戰來因應輪值戰力的短缺。

道奇不僅先發投手戰力穩定，牛棚自責分率也是國聯最佳的2.65，而此戰可能使用車輪戰的費城人牛棚相對薄弱，本季牛棚自責分率高達4.43，上週面對紐約大都會更在領先6分的情況下，在第9局被一舉攻下7分逆轉戰局，此戰面對道奇的兇猛打線，恐怕難以全身而退。投打戰力都有明顯優勢的道奇，要贏下系列賽首戰機會濃厚，而道奇本季在主場的讓分玩法過盤率高達83%，因此筆者建議可大膽投注「讓分玩法-主讓分勝」。