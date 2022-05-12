葉姓男子深夜開車行經嘉義市北港路，前面有1名葉姓男子騎機車追撞同向騎腳踏車的黃姓男子，開車葉男來不及反應，輾過葉姓機車男致死，開車葉男被依過失致死罪嫌起訴，但法官審理認為葉男即便超速行駛，也沒有足夠時間煞車閃避，判葉男無罪。全案可上訴。

2020年11月20日深夜，黃男騎腳踏車在北港路機慢車道由西向東，腳踏車後方未裝設警示燈光，也未靠右，同向騎機車的葉男不慎追撞黃男後，葉男摔落在快車道上，不料，開車的葉男來不及閃避，輾過葉男，造成葉男軀幹肢體骨折、創傷性休克，不治死亡。

葉男坦承開車撞到死者，但也辯稱「當時視線沒有很清楚，車燈照到有人躺在路上時，踩煞車已經來不及，真的來不及反應。」

嘉義區監理所行車事故鑑定會鑑定後認為被告葉男為肇事次因，但並沒有具體說明肇事的關鍵，為釐清肇責，再經國立澎湖科技大學鑑識肇事原因，推估葉男開車當時平均速率約為66公里，已逾北港路時速50公里的速限。

但從行車紀錄器畫面看到騎士掉落在車道、再到撞擊騎士時間差約1.16秒，推估葉男開車最多只有1.53秒反應時間，而且夜間開車對突發狀況的認知反應約需2至2.5秒，即使沒有違規超速行駛，仍沒有足夠時間有效反應。

法官審理認為，此件車禍造成葉男死亡，葉父痛失獨子，令人深感遺憾，但仍應證據來認定葉姓被告是否涉犯過失致死罪責，雖然駕駛人依交通法規隨時採取必要的安全措施，但法律也不能強人所難，葉姓被告即使依道路速限開車，仍然沒有充足時間煞停車輛，無法避免發生車禍。

騎腳踏車的黃男與葉姓被告列為共同被告，但他未到案說明，遭法院通緝中。