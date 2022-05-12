嫌犯先向情敵李姓男子開了一槍。（翻攝畫面）

擊倒李男後，嫌犯轉向前女友高女，並朝其頭部射擊，但並未擊中。（翻攝畫面）

高女重心不穩蹲在地上，嫌犯在朝其腿部開槍。（翻攝畫面）

李男為保護女友，負傷奮力站起要阻止凶嫌繼續攻擊，扭打過程中嫌犯又補開2槍。（翻攝畫面）

昨（11）日深夜11時許，新北市三重區發生街頭槍擊事件，1名男子疑似不滿前女友結交新歡，伺機埋伏舊愛與情敵，再以預藏的槍枝於街頭狙擊2人，行凶過程全被監視器拍下，犯案過程連開5槍，其中似乎還有朝前女友頭部開槍的意圖，手段十分兇狠，幸好受傷2人都沒有傷到要害，無生命危險，警方目前也在積極追緝槍手到案。

從監視器畫面顯示，行凶的男子將機車停放在路邊1輛計程車旁埋伏，等待時機後，從車箱內拿出預藏的槍枝走向前女友高姓女子及其新歡李姓男子，嫌犯先朝情敵李男開槍，李男受傷後跌坐在地，凶嫌將攻擊目標轉向前女友，第一槍朝女子頭部射擊，但似乎射偏沒有直接擊中，高女重心不穩蹲下後，嫌犯在朝其腿部射擊，後來李男負傷起身與兇嫌扭打，過程中兇嫌又連開2槍，雙方在地面扭打拉扯，但李男因受槍傷，最後被嫌犯逃脫。

案發後警方立即成立專案小組，初步研判為感情糾紛，另外警方發現，高女曾在4月10日申請保護，本來預計在今（12）日開庭，因此也不排出這是凶手犯案的動機之一，目前警方已經根據相關情資掌握槍手身份，正在積極追查嫌犯下落，欲將其逮捕歸案，以釐清詳細案情。