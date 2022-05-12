探針卡及LED設備廠旺矽(6223)董事會通過2022年首季財報，受惠併購效益使營收持穩高檔，配合產品組合改善及新台幣貶值助攻，業內外皆美帶動稅後淨利躍增至3.06億元、刷新歷史新高，每股盈餘（EPS）3.25元，亦為2010年第三季以來近11年半高點。

旺矽股價去年8月初觸及173元新高後一路震盪拉回，4月底下探86.5元的近22月低點後止跌回穩。今（12）日開高3.21％後在買盤敲進下放量直攻漲停價102.5元，表現優於大盤。三大法人本周迄今合計賣超179張，但近2日反手回補達351張。

旺矽2021年9月透過全資子公司美國旺矽（MPI America），斥資1020萬美元（約新台幣2.84億元）收購美國高性能工程測試探針卡廠Celadon Systems，預期有助提升公司工程用探針卡及設備競爭優勢、拓展整體市場營業規模等目標，去年第四季營運動能已見顯著提升。

旺矽2022年首季合併營收17.2億元，雖季減7.78％、仍年增達20.78％，改寫歷史次高。毛利率「雙升」至45.68％，登近5季高點。營業利益2.93億元，季增達22.73％、年增達95.2％，改寫歷史次高，使營益率「雙升」至17.04％、為近7季高點。

同時，旺矽受惠新台幣貶值帶來的匯兌收益，首季業外收益達0.73億元，季增達2.42倍、年增達近4.34倍，業內外皆美使歸屬母公司稅後淨利達3.06億元，季增達38.5％、年增達1.21倍，刷新歷史新高，每股盈餘3.25元，亦創近11年半高點。

在併購效益挹注下，旺矽2022年4月自結合併營收6.38億元，較3月6.15億元成長3.85％、較去年同期4.87億元成長達30.97％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收23.58億元，較去年同期19.11億元成長達23.39％，續創同期新高。