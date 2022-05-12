NBA西區第二輪太陽以及獨行俠的系列賽目前比數3:2，週三由太陽拿下關鍵第5戰率先聽牌，系列賽第6戰將於台灣時間本週五(5/13)上午09:30回到獨行俠主場進行，究竟本役會由太陽拿到西區決賽舞台的門票，還是獨行俠可以在主場扳回戰局進行搶七大戰呢？喜歡籃球的球迷絕對不能錯過這場精彩的賽事。

太陽與獨行俠都是聯盟極為出色的隊伍，若要說到雙方的差距，最明顯的恐怕就是籃板的把握度了，系列賽目前5戰太陽平均每場可以搶下44.8顆籃板球，相較之下獨行俠只有34.4顆，差距超過10個籃板球也就是說太陽平均每場可以比獨行俠多上10個進攻機會，這絕對是接下來第6戰獨行俠必須想辦法克服的最大癥結點。

說完相異之處來談談兩隊相似的地方，太陽與獨行俠同樣善於進攻的節奏控制，太陽的保羅(Chris Paul)與獨行俠的唐西奇(Luka Doncic)一名是擁有控球之神(Point God)美稱的聯盟第一控衛，另外一位是聯盟力捧的的未來之星，兩人的頂尖對決也是本系列賽球迷最津津樂道的部分。由於兩隊都十分倚賴控球後衛的能力，所以本系列賽雙方攻勢以位置部屬好的陣地戰居多，趁亂推進快攻搶分的狀況少，也是如此本系列賽比較容易打出『小比分』的賽果。

獨行俠在三分線外的防守一向是聯盟頂尖，上個系列賽把爵士的三分球壓制在場均8.2球且命中率僅27.4%(兩項數據都是本季季後賽最差表現)，不過太陽的三分球出手模式不同於爵士的單打獨鬥，大多經由隊友找到空檔助攻而來，再加上太陽的中距離以及籃下進攻更具威脅性，造成獨行俠的鋒線防守疲於奔命容易顧此失彼，總而言之太陽整體戰力而言比獨行俠更為全面，除了上段推薦的『小分』賽果之外，太陽『讓分過盤』也是極為推薦的運彩投注選項。