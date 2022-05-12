日本38歲知名男星山田孝之，因在《AV帝王》中展現精湛又自然的演技而打開知名度，受到大批海內外粉絲的喜愛，而近日他也首次挑戰當導演拍攝短片《沙良的休假日》，但在上映活動記者會時，他卻突然脫口說出「偷拍的感覺真好」意外引起網友的反感。

根據日本媒體《女性自身》的報導，山田孝之自從演出《AV帝王》爆紅後，便開始著手準備他的第一部電影作品，除了親自執導短片《沙良的休假日》之外，他也是編劇之一，另外還請來了19歲的新人女星南沙良擔綱演出，備受粉絲們期待。

而在電影首映日開播前，山田孝之也登上記者會活動替電影進行宣傳，但在採訪過程中，他突然開玩笑地說道「因為是拍紀錄片，所以得密切關注著小南（指女主角）的休假日，首先開拍的時候就不能被發現。所以基本上是以偷拍的方式進行」，但此話一出卻引來外界議論紛紛，因為不僅電影本身不是他所說的紀錄片外，山田孝之在致詞時還表示「偷拍的感覺很好」。

雖山田孝之全程都以開玩笑的方式敘述，也強調拍攝過程其實歷經許多困難，而拍攝方式也都有經過女方經紀公司允許。事實上，日本娛樂圈近日接連爆出名導、資深演員性侵女演員的醜聞，讓許多人對於相關言論相當敏感，如今山田孝之又語帶輕浮開玩笑，讓網友忍不住留言批評「好笑嗎？」、「我真的笑不出來」、「在宣傳活動上說這話是認真的嗎？」、「開玩笑也要看場合吧」、「所以偷拍很興奮嗎」。