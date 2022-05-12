最近一直在關注英超足球前四之爭，畢竟是近年難得的多隊競爭局面，但經過前幾周的戰鬥後，前四之爭已確定剩下3支倫敦球隊。剛宣布由洛杉磯道奇股東之一托德·波利 (Todd Boehly) 成為新老闆的「藍軍」切爾西，3連不勝後仍以67分守住第3名，但僅領先兵工廠1分，而近4輪也只贏1場的托特納姆熱刺，則以62分排名第5。台灣時間5/13凌晨2:45，熱刺與兵工廠將上演本季第2次的「北倫敦德比」，勝負可能就此讓前四之爭底定。

熱刺本季遇強越強，主客雙殺曼城，兩戰利物浦也踢平，但熱刺的表現不夠穩定，近期在爭四的關鍵卻接連對布萊頓和布倫特福德失分，導致差距再度被兵工廠拉開。熱刺擅長快速反擊，中後場斷球後迅速找到前場單飛的孫興慜，這招屢屢奏效，加上孫興慜本季的射術更上層樓，進了很多難度頗高的射門，再配合肯恩 (Harry Kane)和冬轉租借加盟立即融入球隊的瑞典國腳庫盧塞夫斯基 (Dejan Kulusevski)，三人聯手為熱刺打下不少江山。不過熱刺的快速反擊需要場上的空間，面對強勢主導進攻的曼城和利物浦有效，對中下游防守為主的球隊就未必成功。

兵工廠在3連敗後4連勝，以為可能丟掉的第四名又失而復得，這4勝還包括連續擊敗切爾西、曼聯和西漢姆聯3支排名前7的球隊。前幾周的文章裡也提過，槍手復甦的關鍵，是總教練阿特塔 (Mikel Arteta)再次起用專注防守的埃及中場艾蘭尼 (Mohamed Elneny)，因而解放了扎卡 (Granit Xhaka)的進攻天份，前鋒恩凱蒂亞 (Eddie Nketiah)最近在進攻上頗有建樹，表現也受到好評。

「北倫敦德比」的主場優勢頗有明顯，槍手近11次在主場對戰拿下7勝4和，熱刺則在主場還以顏色，近7次主場4勝3和，包括近2季對戰全勝。以雙方近況而論，槍手稍稍佔優，但槍手的防線由於傷病問題，近7場聯賽都有失球，好消息是中衛懷特 (Ben White)可望復出，但左後衛主力蒂爾尼 (Kieran Tierney)本季已經報銷，上周對里茲聯嘗試以復出的富安健洋由右移左，演出尚算穩健，但與他在右路的活躍還是有不少差距。

估計雙方都取得進球的機會頗高，運彩首選玩法是「兩隊是否都進球」的「是」；熱刺這場必須獲勝才能追近和槍手的差距，槍手防守如果少犯錯，將有機會守和甚至爆冷贏球，次推「兵工廠+1」勝。