中共中央宣傳部前常務副部長王曉暉升任四川省委書記，有「北大神童」之稱的中共中央黨校常務副校長李書磊前天參加一個公開活動的座位安排，證實他已出任中宣部常務副部長新職。

星島日報報導，中國共產主義青年團成立一百周年大會前天舉行，央視新聞聯播畫面顯示，李書磊坐在中央組織部常務副部長姜信治與中央統戰部常務副部長陳小江之間。按照中共部委排列，依次為中組部、中宣部、統戰部，顯示李書磊已經出任中宣部常務副部長。

58歲的李書磊是河南人，14歲考入北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，24歲獲博士學位，長期在中央黨校工作，成為著名學者。中共十七大後，新任中央政治局常委習近平兼任中共中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據稱習在黨內的一些講話稿亦出自其手。

2014年1月，李書磊外放福建，擔任省委宣傳部長。僅僅兩年，他重返北京擔任市紀委書記，1年後再度升官，出任中紀委副書記，晉升正部級，2020年年底重返黨校主持日常工作，負責培訓中共高級幹部。中共高度重視意識形態掌握，中宣部部長由政治局委員黃坤明兼任，李書磊如今主持中宣部日常工作。