5月12日是國際護師節，在全國二十幾間教學醫院激烈競爭下，歷經了公平嚴謹的評選過程，高雄長庚紀念醫院護理部脫穎而出，從2019年到2021年連續三年蟬聯「OSCE優良教案競賽」非醫師類第一名。

過去三年高雄長庚以2019年「用心聆聽~守護心聲-住院病人心理評估予處置」訓練新進護理師能辨識病人情緒、完成心理評估、運用溝通技巧、給予病人情緒上的支持及增進身心的舒適；2020年疫症當前以「教學無懼~輔導學員照顧新興傳染病病人的身心壓力」來因應疫情期間，由臨床教師輔導新進護理師共同面對醫療第一線工作所產生的身心壓力；2021年更以「正是時候學，念當下，關身心，做、行、用~同時多項臨床情境的處理」教育新進護理師在臨床複雜繁重的工作裡覺察自身壓力，培養調適壓力的能力來創造更和諧的護病關係。

身為臨床教師的護理長陳玉如表示：藉情境教案訓練可以反思自己臨床應留意的技巧，包括聲音、語調以及如何關懷新進護理師情緒反應；雖然臨床照護工作很緊湊，還是會停下腳步，注意新進護理師的反應來提升教學效果。新進護理師涂家榮表示訓練對自己面對臨床實務銜接很有幫助，雖然有實習經驗，但非全責照護整個段落病人，常手忙腳亂甚至覺得挫敗；透過教案幫助我練習臨床技巧，讓我收穫良多。

護理部主任江明珠表示：我們秉持長庚「要做就做最好的」的目標，與教學部及臨床技能中心跨部門合作，致力「新進到職護理師」的訓練，歷經多次教案、考站修訂及考官共識訓練，讓教學有深層的互動及具臨床現實感。

高雄長庚將獲連三年得獎肯定化作鼓勵和動力，持續協助初踏入護理職場的生力軍，學習面對日新月異的醫療照護環境及健康專業的轉變，更有能力的去面對臨床護理工作的挑戰，提供以病人為中心的照護品質，發揮護理專業的影響力與價值。(記者 賴奕熏/高雄報導)