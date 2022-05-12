施姓員警也在臉書粉專「飛天柯基警再一次咀咒世」回應警局說法。（翻攝自時代力量台中市黨部臉書粉專）

台中市警局第五分局水湳派出所施姓員警疑因強力取締違規、揭發長官貪汙遭一夕調職27公里外的派出所；該名員警在網路自爆遭遇，時代力量台中市黨部也發文聲援；五分局則聲明：絕無懲罰性調職，該員考核不佳、個人行為涉及刑案…調整服務地區、尚無不當。該員回應，目前涉及刑事案件就是告發所長涉嫌詐領大型勤務活動獎勵金被反告誣告。

這名施姓員警在臉書粉專「飛天柯基警再一次咀咒世」發文直指自己5月11日遭調職，5月11日收到公文、5月12日就要報到，公文上沒有理由、沒有說明…；隨後時代力量台中市黨部以及立委陳椒華也分別發文聲援，更以「警員積極取締、勇敢揭弊，卻遭懲罰性調職，台中市警局出來說清楚」為題。

台中市五分局公開聲明：1、對認真執勤同仁均以肯定鼓勵，絕非有懲罰性調動情事。2、本次施員服務地點調動緣自該員警因近期考核不佳，且因個人行為涉及刑事案件，已進入司法調查中；另該員又因交通執法態度不佳屢遭市民投訴，並引起地方強烈反彈，影響警察形象甚鉅。並強調依警察局遷調作業要點調整服務地區，尚無不當。

施員對於警局聲明，也一一回擊（見圖：

施姓員警發文），直指自己考績一直以來都是正常的乙，如果說乙是考核不佳，全台灣大概有一半以上的員警要被調動了。

他也對警局所指「個人行為涉及刑案」回應「目前涉及的刑事案件就是我告發水湳所長涉嫌詐領大型勤務活動獎勵金被反告誣告，且目前我連筆錄都還沒到去偵查隊製作的程序，怎能未審先判因此汙衊我的個人人格？」、以及看不慣所長讓員警在高溫下穿長袖值勤、員警在所內吃飯還要寫報告等網路發文遭所長告妨害名譽案件。

施員還表示，取締騎樓違停是依法行政，迄今他完全沒有印象有因為態度不佳被處分，這是個莫須有的罪名。