北極星-KY(6550)計劃在6月上旬掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共13,600張，競拍底價為73.21元，競拍期間自5月16日起至18日止，預計於5月20日上午10時開標，並於5月24~26日辦理公開申購，暫定承銷價82元。

北極星藥業-KY董事長陳鴻文表示，2019年新團隊入主北極星後，透過研發與經營策略的調整、跨國臨床試驗設計及cGMP工廠生產的整合與改善，重新打造擁有完整技術量能的研發團隊；不僅加速研發速度，更健全財務體質，目前帳上現金約有新台幣60億元，研發能量充足。

北極星藥業-KY所研發的ADI-PEG 20目前四大新藥產品線中，應用於肺間皮癌的臨床試驗已完成Ⅲ期臨床收案，預計今年下半年解盲後申請藥證、軟組織肉瘤已完成Ⅱ期臨床、肝癌部分採單一用藥的形式進行Ⅱ/Ⅲ期臨床、腦癌部分，目前已完成計畫的26位病患收錄，正進行Ⅰ期臨床；肝癌與腦癌臨床皆由林口長庚主導，多國多中心同步進行。

在轉投資方面，北極星投資美國生技公司Nanotein Technologies 41%股權，並享有最優先投資權、生產權以及銷售金額15%權利金。該公司主要以研發奈米蛋白產品為主，此產品不僅能廣泛應用於細胞培養，在細胞治療領域更具有絕對的優勢。雙方共同開發CAR-T的細胞治療產品，目前已進入送樣階段，最快今年下半年可量產出貨，明年起帶來較為明顯的營收貢獻。