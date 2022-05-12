3月12日超速大爆發，在139線道6.7公里處，前撲後繼，名車飛馳，都在超速，總共取締324件，其中參加喜宴團，名車轎車、跑車大出動，國庫紅包「貢獻」了最多。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

3月12日超速大爆發，在139線道6.7公里處，前撲後繼，名車飛馳，都在超速，總共取締324件，其中參加喜宴團，名車轎車、跑車大出動，國庫紅包「貢獻」了最多。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

3月12日超速大爆發，在139線道6.7公里處，前撲後繼，名車飛馳，都在超速，總共取締324件，其中參加喜宴團，名車轎車、跑車大出動，國庫紅包「貢獻」了最多。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

139縣道是彰化景觀道路，卻也是出了名的事故頻繁，去年限速40公里後，加上增加機動定點、巡邏取締，去年累計超速共2萬8897件，已逐漸減少，今年3月12日顏氏牧場辦結婚喜宴，外縣市龐大的親友團，絡繹不絕開著名貴轎車、超跑來祝福，助攻之下，竟創下單日超速開單新紀錄，累計多達429件，親友們真的是來包紅的，一包祝新人，一包添國庫。

彰化顏氏牧場綠色草坪，加上紅磚建築，特別有氛圍，吸引人們野宴，舉辦喜宴，林飛帆的婚禮也是在這裡舉行，曾轟動一時，就位在彰化最有名的139縣道上。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，去2021年139縣道發生3起死亡車禍，去年一整年超速共達2萬8897件，製作嗶嗶哥員警「人形立牌」加入站崗，設置39支防撞桿，還設置紐澤西護欄，加上不定時派員警在彎道附近兩側定點站崗，實施測照取締勤務，至今年3月車禍發生件數由21件大減為9件，車禍發生率大降低近60％。

3月12日卻罕見地發生了超速大爆發，在139線道6.7公里處，前撲後繼，名車飛馳，都在超速，下午1時-2時，共去遞55件、2時- 3時95件、4時-5時47件、5時以後有29件，總共取締324件，其中汽車206輛，機車118輛，其中參加喜宴團，名車轎車、跑車大出動，國庫紅包「貢獻」了最多。

彰化縣警局副交通隊長許自強表示，當天測速桿測錄到超速也多達71件，總共超速違規多達429件，創下單日最高紀錄。