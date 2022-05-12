電競《英雄聯盟》一年一度的重要國際賽事「季中邀請賽」(Mid-Season Invitational，簡稱MSI)已於本週二(5/10)正式開打，第一階段小組賽在經過首兩日的比賽後，截至5/11結束，各隊伍的戰績如下：

MSI第一階段小組賽

根據主辦單位的賽程安排，本週五(5/13)將是B組隊伍最重要的日子，RNG、PSG、野貓(IW)及RED等4支隊伍會在當天進行共6場比賽，並決出能晉級至第二階段對抗賽(Rumble Stage)的兩支隊伍。在B組，來自太平洋賽區(PCS)的冠軍隊伍PSG，一直是國內玩家最關注的隊伍，小組賽前兩日的賽程結束，PSG暫時以2敗的成績在B組排名第4。

5/13(五) 14:00，紅犬RED戰隊@PSG塔龍

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不讓分－「PSG塔龍」勝

前場比賽(5/10)兩隊交手，結果意外由RED拿下勝利，全場比賽就在雙方比數(擊殺數)13：0、經濟差距逾1萬的懸殊表現下結束。雙方在MSI的第1場比賽，拿下勝利的RED在比賽中的表現還算不錯，打野選手Aegis拿下6/0/4(擊殺數/死亡數/助攻數)、下路選手Titan也有5/0/5的成績，由於兩人超水準的表現，幫助隊伍拿下勝利。另一方面，意外落敗的PSG，或許是因為國際賽的第一場比賽，選手難免會緊張，從比賽內容來看，PSG在這場比賽中完全沒有發揮他們在PCS賽區中應有的水準，從選手的對線、營運，甚至是團戰的決定，都有發生失誤，尤其是韓籍中路選手Bay，在比賽第9分鐘誤判對手戰術遭到擊殺，又在第17分鐘的關鍵團戰中走位失誤再度送給對手1個人頭(擊殺)，兩次關鍵性的失誤，間接造成PSG一路崩則三路皆崩的絕境，最終送掉比賽。

本週五雙方將再次交手，RED的選手在過去幾天的比賽中已經展現他們的實力，而對PSG來說，雖然首場比賽失利，但從過去他們在國際賽以及PCS賽區的表現來看，總是先蹲後跳的PSG，相信他們在小組賽的後半段，一定能打出讓國內玩家稱讚的表現，也因此仍然看好PSG能拿下勝利。此外，PSG在戰術上相當重視地圖下方的小龍資源，因此，對於想避開猜勝負但又想支持PSG的彩迷，建議可以購買首小龍PSG勝。