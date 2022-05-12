國民黨台北市議員李明賢。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

本土疫情大爆炸，昨日（11）更衝破57188例再創新高。國民黨台北市議員李明賢指出，疫情失控最悲慘的是第一線醫護人員，據悉每位護理師得照顧10到20個確診患者，還要身著厚重的隔離衣、不能喝水吃飯擦汗，處境令人心疼。他呼籲政府必須做到四件事：真正落實輕重症分流、落實醫療降載、嚴守專責病房診照顧護病比、政府應嚴格審查監督醫院落實「人力備援計畫」。

李明賢昨日（11）在臉書發文表示，5月12日是國際護理師節，是為紀念近代護理學和護理教育的創始人南丁格爾而訂定；在此同時，台灣疫情愈來愈嚴峻、確診個案突破5萬人，防疫工作幾乎壓垮第一線醫護人員，每位護理師照顧10到20個確診患者，同時還得身著厚重的隔離衣、不能喝水吃飯擦汗、每次進出病房區都要重新清潔、消毒、洗澡，真的操到爆肝累翻。

李明賢指出，台北市立聯合醫院企業工會也在臉書發文，稱現在人力已嚴重不足，甚至出現「1打12」的狀況，護病比翻倍，他們已經擋不住了。而根據疾管署統計，因公染疫的勞動者中，超過53%是護理人員；中研院近期出版新書也公布調查，有高達38%的護理人員遭受職場言語及行為暴力；根據研究護理人員每多照顧一名病人，死亡率會提高7%。

對此，李明賢強調，此時除了要對第一線抗疫英雄心懷感恩，他更要對政府呼籲四件事：第一，真正落實輕重症分流，將醫療資源還給重症患者；第二，落實醫療降載；第三，嚴守專責病房診照顧護病比；第四，政府應嚴格審查監督醫院落實「人力備援計畫」。