根據路透社看見的文件摘錄內容和知情人士所述，拜登政府已經起草一項行政命令，將賦予司法部巨大的權力，以阻止中國等外國對手取得美國人個資。

文件摘錄內容顯示，正在由政府機關審查的這項提案，也將指示美國衛生及公共服務部（HHS）阻止聯邦資金被用於支持將美國衛生數據轉移給外國對手。

這項草案反映出，在川普政府試圖禁止美國人使用TikTok和Wechat等熱門社群媒體平台失敗後，拜登政府更積極回應，以應對據稱取得大量美國人個資的中國企業所構成的國安威脅。

前總統川普2020年試圖禁止美國新用戶下載這些熱門應用程式，聲稱這些App可能會將蒐集到的數據提供給北京，並用來追蹤使用者和審查內容。中國和這些App否認有任何不當使用美國數據的行為。

不過，在美國法院阻擋下，川普對TikTok和Wechat的禁令未能生效，現任總統拜登最終撤銷這些行政命令。

白宮、司法部和商務部發言人拒絕置評，衛生及公共服務部也未回應置評要求。

另一名知情人士透露，這份文件只是初稿，並未納入政府機關的意見，可能還會進行調整。

消息人士也提到，這項命令一旦生效，將賦予美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）審查和可能禁止涉及出售或取得數據的商業交易的權力，如果這些交易對國家安全構成給過度風險。

根據文件摘錄內容，這項提案也將指示衛生及公共服務部著手起草一項規定，「以確保聯邦援助，如補助金和獎勵，不得用於支持將美國人的健康、健康相關或生物資訊轉移到由外國對手持有、控制或受其管轄或指示的實體」。

3名知情人士透露，這項提案出爐之際，政府官員對商務部在推出規則和調查威脅方面的拖延感到失望，川普於2019年賦予商務部類似權力。

去年6月的一項行政令也明確指示商務部使用新工具，保護美國人的敏感數據不受外國對手透過涉及App交易侵害，但商務部尚未公布任何與這項措施相關的進展。

新草案賦予司法部明確權力，「監督遵守並執行根據先前行政令發布的任何禁令、許可證或從輕處置協議，進而支持賦予商務部長的權力」。提案還要求商務部長確定哪些交易類別是徹底禁止的，哪些是可以豁免的。