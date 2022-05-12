今天是國際護師節，蔡英文總統今表示，減輕醫護人員的負擔，就是每一個人能夠為防疫、為護理師做到最大的貢獻。

總統今在臉書指出，這兩年多來，在每一個防疫工作的現場，我們都可以看到護理師辛苦的身影。

她說，自願參與包機任務，不畏疫情風險，前往疫情前線，迎回國人的護理師。在檢疫站、在醫院中，有許多護理師，忍耐著長期穿戴防護衣的悶熱高壓，身上的衣服濕了又乾，臉上還有口罩深深的壓痕。

她指出，當國人一劑、兩劑、三劑疫苗，打進身體時，在一旁耐心講解，關心大家的，也是第一線的護理師。最近確診數的增加，在醫院排隊的民眾，也有賴護理師們不斷地細心說明及衛教宣導。

她說，這所有的畫面，相信大家都非常印象深刻。謝謝每一位護理師專業、熱忱的付出，撐起了台灣綿密的防疫網絡。

她說，今天是國際護師節，要向每一位勞苦功高的護理師朋友，致上最深的感謝。

她說，護理師守護全體國人，為了感謝護理師的付出，也給予更大的支持，推動了「護病比」入法，建置了「護理職場爭議通報平台」，今年，行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費。

她說，最後也想要提醒大家，第一線的防疫人員、護理師，真的很辛苦。輕症或無症狀的民眾，就不需要去急診。輕重症分流，把醫療資源，留給最需要的人。