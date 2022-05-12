晶圓代工龍頭台積電持續拓展海外新廠，在美國之外還落腳日本，台灣一名求職者分享自己到台積電日本廠面試的經驗，從3月初接到主管來電邀約面試，到5月初公布歷經快2個多月，不過最終未錄取，引發熱烈討論。另有知情人士透露，聽說日本廠台積電內部就搶翻了，兩大優勢在於日本房價較便宜，而且美國太遠了「額外福利跟日本廠差不多，當然沒人想去」。

有名網友在Dcard科技業板發文，透露應徵台積電日本廠細節，3月初接到主管來電邀約面試，隔幾周後分別與主管、人資面試，3月底招募部來電詢問期望薪資、福利，4月中面試主管來電表示要在等一下，接著招募部來電告知核薪結果、獎金月數。

直到4月底人資再度來信，有10題問答題，並要回傳日檢成績單，原PO透露5月9日收到感謝函，並坦言「等了幾個月終於獲得解脫」。至於日檢成績單，原PO則透露要求2級。

有知情網友表示，聽說「日本廠GG內部就搶翻了」，其他網友則分析日本廠優點「日本房價便宜」、「因為美國太遠，額外福利跟日本廠差不多，當然沒人想去」。

但也有人認為，待在台灣比較好，據悉「薪資跟台灣同職位相比，第一年扣稅後少了快30％，第二年開始年薪就只有台灣的一半，分紅是固定的個位數月數，而且「又要承受日本高物價還有職場文化」。