警方當場逮捕在銀行的潘嫌。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

南下應徵工作，反遭擄人勒索與詐騙！男子因應徵工作，搭車南下到高雄後，竟被強制帶到套房中交付存簿及提款卡，男子因都未帶在身邊，隨後被載往銀行辦理補發。男子辦理過程中神情緊張，行員機警察覺有異立刻報警，警員獲報火速趕往救援，當場將嫌犯逮捕。

新興區前金所今年5月9日中午12時許接獲轄內銀行行員通報，有一名男子神色緊張並遞一張紙請行員協助報警，巡邏警組立即趕赴現場，原來該邱姓男子（23歲）是南下求職時遇到詐騙集團，並被帶往該銀行補發存摺與提款卡。

據了解，邱男無業，住在新北市，在臉書上找到板模工作，搭車南下應徵，到高雄後，被潘姓男子（22歲）、張男（18歲）曹男（18歲）帶至事前租好的套房，要求交付存簿及提款卡，邱男表示未將存簿帶在身邊，於5月9日在潘嫌的陪同下至銀行辦理補發。

邱男在櫃檯辦理時向行員求救，行員見狀馬上報警，警方立即到達現場後，當場將陪同的潘嫌逮捕，擴大追查下，將其餘2人全數緝捕歸案，並依詐欺、妨害自由、傷害等罪偵訊後移請高雄地檢署接續偵辦。

警方表示，嫌犯均有詐欺等前科，是否還有其他集團同夥目前仍在擴大追查當中。