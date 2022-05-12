飯店業加薪留人！高雄洲際酒店今日宣布攜手業主遠雄集團，為酒店全體員工平均加薪5％，前線服務同仁加薪幅度上看7.5％。酒店自去年11月底開業至今，內部晉升比例超過10％，順暢的升遷管道及良好工作環境，激勵更多餐旅業人才加入IHG集團，為台灣未來的國際餐旅業競爭力加值，高雄洲際酒店預計5月23日舉辦大型招募活動，看好疫後觀光量能搶先佈局。

高雄洲際酒店亦持續深耕台灣餐旅教育產學策略聯盟，開業以來與文藻外語大學、高雄餐旅大學、荷蘭海牙飯店管理學院和Ecole Hoteliere De Lausanne 瑞士洛桑飯店管理學院等海內外名校簽訂合作，盼為台灣搭建橋樑，引進國際資源培育優秀本地人才，總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)表示：「展望IHG在台灣的發展，不僅限於現有的11家酒店，已在籌備中的阿里山英迪格酒店，以及未來即將啟動籌備的台中洲際酒店和台北洲際酒店也都將陸續開業。」

高雄洲際酒店持續防疫不懈，為賓客打造安心入住環境，推出限時優惠「守護幸福」住房專案，無論是因同住親友確診而不便返家、疫情嚴峻需遠距工作、前線醫護及環境清消等一線抗疫人員期待避世的療癒時光，高雄洲際酒店照顧每一位受疫情影響生活的賓客，以低調奢華的寧靜氛圍為每位賓客充電。

高雄洲際酒店持續遵循IHG的「洲全」清潔承諾(IHG Clean Promise)，嚴格執行深度清潔、高頻率接觸點的消毒作業，合作國際認證的第三方專業機構Ecolab清潔與消毒措施，同時與半導體光學業者－華興集團合作，於酒店客梯、洗手間、貨梯等公共區域安裝高效滅菌的紫外線(UVC) BioLED 365 Care抑菌設備，為賓客和員工打造安心環境。

高雄洲際酒店即日起推出限時優惠「守護幸福」住房專案，為所有因同住親友確診而不便返家、疫情嚴峻需遠距工作、前線醫護及環境清消等一線抗疫人員，提供避世療癒時光，照顧每一位受疫情影響生活的賓客，以智慧型奢華的舒心體驗和暢饗洲際美饌，為自己充電再出發。「守護幸福」住房專案適用全館房型，連續入住四晚贈一晚，房價尊享八折優惠，含每房每日至多兩客早餐，並優先享有館內SEEDS大地全日餐廳用餐八折及客房洗衣服務八折優惠；入住豪華經典房型起，連續五晚每晚約5000元，