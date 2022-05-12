昨（11）日正式卸下台北市議員一職的羅智強，準備把自己在台北的經驗帶到桃園去。今日是羅智強「失去公權力」的首日，他透露能做得事情非常有限，讓他相當無奈，因此宣布正式成立「桃園疫情傾聽中心」，要繼續為民喉舌。

羅智強今日在臉書表示，疫情之下萬民哀苦，每天接到無數的陳情，看了很為大家不捨，也對政府的無能感到氣憤，但羅智強指出他從今天開始就只是一位「失業的議員」，感嘆說沒有公權力在手能做得非常有限，「讓我覺得相當的無奈」。

不過羅智強指出，不論有沒有職務在身，有一件事都是他可以做的，那就是傾聽與為民喉舌，因此羅智強決定將他的「Tik Tok」變成「桃園疫情傾聽中心」，把大家告訴他的辛苦、困難與建議透過自媒體平台幫大家說出來。

羅智強說，民眾可以選擇透過傳訊息的方式，也可以錄製影片將心聲說出，「能做的不多，至少讓大家的聲音被多一點人聽見，也算略盡棉薄之力」。