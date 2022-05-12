台灣人一年四季、不分冷熱都愛吃鍋，王品「石二鍋」更以超高CP值被鄉民認證為「最強鍋物」。王品集團表示，現在想吃「石二鍋」不必再到門店排隊，透過Uber Eats就能點到生食套餐，外送回家馬上開鍋。

此外，5月起「石二鍋」也推出滿滿優惠，加入官方LINE帳號就送「火鍋新鮮人語錄」貼圖，參與票選最喜歡的貼圖角色，再抽500份石二鍋，此外還加碼祭出8款贈菜券，招牌香辣魚豆腐、排骨酥、芋香貢丸都能兌換。

因應日增的外帶、外送需求，「石二鍋」推出超方便的外帶外送生食組合，平均單日熱賣兩千組，「個人獨享餐」可任選經典石頭鍋、原味涮涮鍋或加價勁香辣姊鍋底，搭配雪花牛、上選豬肉或安心雞腿等5種主餐，外帶每份238~288元。「雙人肉肉套餐」也是鍋底3選1，主食可選擇全牛、全豬或牛豬雙拼，外帶每份499~549元，套餐均附菜盤、副食和飲料，推薦必點「隱藏版美食」滷肉飯和「石二鍋本體」檸檬冬瓜冰沙。

「石二鍋」5月宣布生食組上架Uber Eats外送平台，省去到超市採買鍋底、肉品、配料的麻煩，一鍵就外送到家，還有外送獨家「聚餐精選火鍋組合」，雙湯頭搭配2斤重、大份量肉盤，全家一起享用超滿足。

近期「石二鍋」把7款人氣火鍋料和石頭鍋，融合品牌最新視覺變身可愛貼圖，有辦公室必備的「收到」、「3Q」或日常的「我就爛」、「我滾」等實用語錄，5/19前加入石二鍋官方LINE帳號就能免費下載，5/31前參與人氣貼圖角色票選，再抽500名幸運兒送價值238元的石鍋券一張。此外，「石二鍋」還大手筆祭出8款贈菜券，5/31前都能免費下載，包含消費滿238元即可兌換的原味水晶餃、百頁魚豆腐、芋頭或升級大菜大肉拼盤，以及消費滿500元可兌換的蝦爆起司丸、芋香貢丸、香辣魚豆腐與排骨酥，贈菜券不論內用或生食外帶都能使用，誠意十足，短短一周已突破14萬張領券量。