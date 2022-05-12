市場仍持續反應主要央行鷹派立場、通膨壓力、俄烏戰事三大不確定因素，金融資產評價波動風險仍在，投資操作更需重視波動管理，可透過布局多重資產基金或跨國組合平衡基金，廣納各類資產，降低單一市場與資產的集中投資風險，平衡投資組合波動。

投信法人表示，隨聯準會立場更加鷹派，及通膨壓力未見緩解，拉抬美國十年期公債殖利率一舉突破3％大關，甚至連過去態度偏鴿的歐洲央行，也開始出現轉鷹跡象，使得近期金融市場震盪加劇，今年至今全球主要資產表現大多走低，部分資產價格跌幅甚至超過一成或二成。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出，5月聯準會如預期升息2碼，並宣布將在6月實施縮表，同時也表態支持隨後每次會議升息2碼的可能。歐洲央行升息腳步雖慢於美、英，但偏鴿派的官員，也逐漸準備好結束近八年的負利率政策，受到物價壓力與央行緊縮步伐持續的影響下，全球股市多呈現回檔修正格局。

後市來看，在實質利率回升的過程中，股市評價波動風險承高，同時通膨是否回落、主要央行緊縮政策節奏、俄烏衝突與相關制裁措施等，仍持續牽動市場投資情緒，此外還須關注利率上行的環境，對家戶與企業支出動能的影響。

因此在不確定因素環伺下，建議採取跨資產配置策略，以降低投資組合波動，包括企業獲利維持增長趨勢的歐美股市仍可留意。收益資產可關注信用風險穩定，且存續期較短的非投資等級債。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，通膨高漲情況待緩解，市場持續關注主要央行後續貨幣緊縮政策動向，波動仍不可輕忽，建議處於地緣政治不確定性、通膨擔憂及升息循環啟動環境，採多重資產策略因應，透過價值與成長股並重配置對抗通膨，輔以具息收特性的非投資等級債與特別股，減緩投資組合波動，兼顧投資組合增長性、防護力及收益機會。