今年以來陸股受疫情影響表現落後，但近期出現回穩態勢，觀察4月26日低點以來至5月10日止，上證指數上漲5.18％，中小型股表現更佳，其中創業板指數上漲5.85％，中小企業100指數反彈上漲近8.05％，連帶陸股原型ETF表現已有起色，聚焦中小型股、科技相關產品表現較佳漲幅都在5％以上。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，受到疫情干擾，大陸官方的控管措施，令股市波動放大，但隨著近期疫情似有逐漸改善跡象，高頻率經濟指標如公路物流持續改善、餐飲消費分化貨運和卡車物流情況，也獲得舒緩，疫情最壞的時刻料已過。近期官方也從政策層面來提振市場信心，各地促消費的政策密集出台，中央政治局再次強調穩增長，4月26日股市低點以來，股市出現反彈態勢，其中又以中小型股反彈力道相對強勁。

張菁惠指出，後市疫情進展仍需觀察，但官方政策支持力道不變，與科技自主及創新政策和消費升級等題材相關產業，發展趨勢未變，短期在市場處於相對低位，不失為逢低分批布局的機會。

中小企業100指數成分股，多聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等板塊，皆是帶動未來大陸成長轉型的關鍵趨勢主力產業，且這些成分股也多屬於該趨勢產業的龍頭企業，成長性值得期待，不妨趁勢留意布局，把握未來上升契機。