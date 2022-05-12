本土單日已逾5萬人染疫，不少專家呼籲民眾勿慌張，因為比起確診數字，中重症比例與死亡人數更重要。而胸腔暨重症科醫師黃軒則說，Ct值越低表示病毒量越高，一則研究發現，面對Omicron病毒，如果快篩陽性，就意味著Ct值低於25，屬於高度傳染階段。台灣現在已經進入「救重免死」的關鍵時刻，而不是去防堵病毒擴散而已。

黃軒今在臉書發文說，Ct值的全名為循環數閾值（Cycle threshold value），而Ct值20代表病毒基因被放大了2的20次方，CT值愈低，代表病毒濃度愈高。不過，Ct值是做PCR才能出來的報告，一般人做好快篩就可以了。

黃軒表示，科學家們研究，如果出現大爆發、災難型的疫情能以篩代檢，因為針對Omicron病毒的快篩，研究人員發現，當你的快篩陽性時，代表你的Ct值低於25，屬於具有高度傳染性的階段；反之，陰性反應的時候，Ct值就已經超過25，下跌到中低量的病毒數，傳播能力下降至中低階段了。

黃軒也分享美國研究指出，紐約市在2020年3月到4月，針對678名住院病患進行調查。研究人員按Ct值大小分為高病毒量（Ct值 < 25）與低病毒量（Ct值 > 30），高病毒量的人萬一住院，可能會重症插管，甚至出現高死亡率。而「救重免死」已經變成是重要關鍵，而不是今天又增加多少確診，要調查個案的足跡等。

黃軒指出，感染Omicron幾乎99.7%是無症狀或輕症，只要身體健康，沒有危險因子存在，即使染疫了，你就是那個99.7%匡列內的人，99%不會走上重症的！但如果你會抽菸喝酒與熬夜，或者是慢性病沒有控制，然後又不去打疫苗，這時染疫恐就不是在那99％以內了。