夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星「Hold住姐」謝依霖，因接演電影《小時代》而在兩岸大開知名度，這幾年將事業重心放在大陸，而感情生活也在2018年開花結果，宣布結婚並當媽，近日謝依霖為母親節發表了長文，開頭就坦言「我的媽媽是一個精神病」，透露母親多次輕生，所幸都被她與家人及時救下，她表示小時候曾幻想過理想媽媽的模樣，長大後才認清事實，並努力去理解媽媽，母女的故事感動眾多網友。

謝依霖在本月8日母親節這一天以「我的媽媽」為題，在臉書寫下長文，坦言親生媽媽受憂鬱症、躁鬱症及恐慌症三種精神疾病所苦，媽媽娘家那邊似乎有著精神病方面的遺傳，致使她的媽媽跟一般人很不一樣，謝依霖透露媽媽脾氣不好也常打小孩、叫小孩去做家事，「雖然大家都不說，我心裡知道，這個一定是後母，真正的媽媽是溫柔的、胖胖的、穿的土土的」，直到她長大後，才認清了「這個瘋女人，她就是我親生母親」。

雖然小時候常挨媽媽的打，甚至看著媽媽揍爸爸，謝依霖總安慰自己，媽媽不是針對自己，畢竟「我媽對我們很壞，但她對別人更壞」，無論是她跟鄰居打架，還是妹妹作業太多寫到哭，媽媽都會為他們打抱不平，去隔壁鄰居家甚至去學校咆哮狂罵，而每當她換導師的時候，媽媽卻似乎又像一般的母親一樣，在聯絡簿寫下：「老師，依霖很調皮，麻煩你可以好好教育她(頸部以下)，謝謝」，笑稱媽媽的原則是「頸部以上是自尊，頸部以下都是教育」，讓做女兒的完全搞不懂邏輯原則在哪裡。

謝依霖也透露，媽媽因為精神病的關係，做過幾次傻事，但每次都剛好能被她及家人及時阻止，有驚無險，「可能她有女主角光環不能領便當吧」，也因為媽媽娘家的家人，多有憂鬱症傾向，因此謝依霖會防範於未然，看媽媽狀況詭異時，就偷看她的日記，以防她做傻事，沒想到有次竟看到一篇寫著：「3/19今天是依霖生日，我帶她去買衣服，希望我的孩子們一直開心」，讓謝依霖看了直接噴淚，但心裡卻滿是矛盾，「我最大的煩惱就是妳本人啊」。

謝依霖坦言，有一度痛恨媽媽是這個樣子，但之後慢慢了解她的疾病，陪她一起面對一切，如今的媽媽仍需要就診吃藥控制，但她有試著改變自己，戒菸、戒酒、健身、吃得健康，有意識地對抗疾病，「我也不再執著一直想改變她、抱怨她，努力去同理她、傾聽她，就算不認同也不要否定她，因為你不是他，你不能感受別人的感受」，也理解了每個人就算遇到一樣的事情，感受也是不同的，「但也不能什麼都靠醫生，自己還是很重要」，她祝福媽媽母親節快樂，「快樂一直拿來祝福，可見他真的是滿難的一件事，不過努力的往這個方向走吧！媽媽我愛你，我知道只要說愛你妳就開心」。

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