新店央北青年社宅某住戶在社區內持刀閒晃，危險脫序行為造成其他住戶恐慌，遭新北住都中心強制退租。（新北住都中心提供）

永和秀朗青年社宅一名承租人，承租期間在家中瓦斯爐旁堆置易燃雜物、於消防升降梯堆置廢棄家電，導致全棟無法正常使用消防器具，嚴重危害社區安全，承租人屢勸不聽，恐嚇及毀謗管理人員，讓多位總幹事離職，因累計被扣點逾30 點，新北住都中心已強制退租，要求對方20日前要清空搬走，否則將進行強制執行。

新北住都中心指出，該承租戶在永和是惡名昭彰的「租霸」，由於民間已無房東願意出租，因此在秀朗社宅開放招租後即申請入住，但卻多次做出危害社區行為又屢勸不聽，依規定違規扣點滿15點不得續約、30點要終止租約，該承租戶違規累計滿30點，已要求對方20日前清空搬走，否則會走強制執行的法律程序，再不理就會協請警方介入。

另名在板橋府中青年社宅的承租戶，被物業管理人員發現是冒名租用，經社工師訪查發現，名義上的承租人住在護理之家，自起租後即未曾入住社宅，家人冒用其名義申請社宅「優先戶」，以市價64折優惠租金代替入住。住都中心勘查實際現狀確認承租人從未依約入住，即依規定強制退租。

而新店央北青年社宅某住戶，也是藉著其母親優先戶的身分申請入住後，積欠租金遲不繳納，還屢次在社區內持刀閒晃，危險脫序行為造成其他住戶恐慌，住都中心與轄區派出所合作，藉由公權力已將該住戶強制退租，拒於社宅門外。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，社會住宅租金低廉加上環境良好，每次公告招租往往造成瘋搶，中心前年1月接手管理後，杜絕任何轉租或冒用人頭戶申請的情況發生，同時也會排除治安人口入住，中心也將落實承租戶違規扣點機制，讓「惡鄰居」退場，還給社區住戶一個放心、安全的居住環境。