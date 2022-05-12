利奇（1517）第一季獲利創新高，早盤價量齊揚、一度暴衝逾9%，股價最高來到22元，目前成交量已衝破1,500張！

利奇第一季合併營收12.22億元，年增逾21％；稅後淨利1.57億元，年增約49％，每股EPS達0.7元，創下歷史同期新高。

利奇表示，受到4月份大陸昆山廠封城近一個月影響，利奇Q2將全力趕單，希望彌補4月營收減少逾15％的損失。不過，利奇目前在手訂單能見度佳，加上毛利率提高及費用控制得宜，對今年整體營運展望仍有信心。