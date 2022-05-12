Q1獲利創新高 利奇早盤大漲 11:432022/05/12 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 利奇（1517）第一季獲利創新高，早盤價量齊揚、一度暴衝逾9%，股價最高來到22元，目前成交量已衝破1,500張！ 利奇第一季合併營收12.22億元，年增逾21％；稅後淨利1.57億元，年增約49％，每股EPS達0.7元，創下歷史同期新高。 利奇表示，受到4月份大陸昆山廠封城近一個月影響，利奇Q2將全力趕單，希望彌補4月營收減少逾15％的損失。不過，利奇目前在手訂單能見度佳，加上毛利率提高及費用控制得宜，對今年整體營運展望仍有信心。 五月中旬3生肖財運旺 獲貴人指路 收入大漲 國際油價大漲 二檔正向原油ETF齊揚 #利奇 #早盤 #獲利創新高 #大漲 #第一季獲利創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》探近2月低後 日股跌幅縮減 12:082022/05/10 財經 操盤心法－急拉不追價 待第二隻腳確立 04:102022/05/12 證券．權證 美國通膨高於預期 台股早盤失守萬六關卡 10:252022/05/12 財經 大陸封城影響顯現 巨大、桂盟、利奇4月營收年減逾一成 18:122022/05/10 財經 滬指早盤平收 深成指跌27點 13:032022/05/09 財經 上市櫃4月營收3.33兆 同期最優 04:102022/05/11 財經要聞 20年新高 美元指數升破104 04:102022/05/10 財經要聞 美國4月通膨數據出爐！美股早盤漲跌互見 那指跌逾1％ 21:452022/05/11 財經 權王早盤回神 力積電給力 多方拚守萬六 10:232022/05/11 財經 自行車供應鏈報佳音 日馳、利奇Q1獲利創同期新高 23:132022/05/11 財經 和潤 上月營收創同期新高 04:102022/05/10 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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