本土Omicron疫情大爆發，今起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」期間，快篩檢測陽性，經醫事人員確認即視為確診，減輕採檢量能，卻引爆防疫險理賠問題。台灣預防醫學會理事長陳宜民以SARS為例認為，新制有利醫療處置，但仍應回溯PCR檢定。中華民國防疫學會理事長王任賢則認為，政府應解決法源問題。

陳宜民表示，世界衛生組織（WHO）目前對新冠肺炎確診條件仍是要驚PCR檢測確定，但考量人命關天，救人最重要，遇有緊急狀況，當民眾診斷有一些臨床標準認定可能感染症狀，就可以施以治療。

陳宜民說，病人處置上應該可以用快篩陽性取代PCR認定，但確診上，指揮中心應協助保留檢體，將來回溯PCR確定診斷，有利保險給付、跟國際接軌通報病例數，像2003年SARS有些個案，也是先施以治療，再採事後認定確診。

王任賢則表示，當初推快篩上市，就是要取代PCR檢測，但但快篩卻沒有法源，還是要到醫院評估才能取得藥物治療，也不能接受保險理賠，結果反而讓程序更複雜，要快篩才能PCR。

王任賢說，如果快篩在醫院做，因醫院是醫療法人，立刻取得法律位階，現在病人增多，要居家隔離，無法與醫療連接，要優化程序，就要快速、賦予社區使用快篩試劑法律位階，這樣才能投藥、保險給付，才不會快篩陽性者在家等不到藥。