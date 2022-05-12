綜合外媒報導，中非國家喀麥隆（Republic of Cameroon）發生嚴重空難，一架飛機在該國中部的一片森林中墜毀，已知機上載11人，似乎無人生還，目前地面和空中救援行動展開試圖尋找倖存者。

Plane with 11 aboard crashes in Cameroon https://t.co/BfttOGqEkz pic.twitter.com/PA3WmU0jRe — 24 News HD (@24NewsHD) May 12, 2022

該架飛機自首都雅溫德（Yaounde）恩西馬蘭機場（Nsimalen Airport）飛往東部的貝拉博（Bélabo），起飛後過沒多久就失聯，後來在雅溫德東北約150公里處的森林中發現飛機已經墜毀。有報導指出，墜機前天氣狀況不佳，另有版本指遇到暴風。

一位不具名的外交部官員表示，救援人員試圖看看有沒有可能找到任何人。官方消息表示，這架飛機是由喀麥隆石油公司包租的，機上載著機組人員與員工，該公司維護著一條連接喀麥隆與鄰國的石油管道。

外媒報導指出，這是2007年以來該國首次發生的重大空難，當年一架載有114人的客機墜毀，那次事故沒有任何倖存者。