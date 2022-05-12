唾液快篩開賣，基隆市信義區某藥局一早湧入許多民眾排隊。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

韓國製「福吉美」（Gmate）唾液快篩，今日於連鎖三大藥局開賣，包括杏一藥局、佑全藥局及丁丁藥局。基隆市信義區某藥局一早湧入許多民眾排隊，有一名媽媽吐露心聲，直呼「好煩」，從去年排口罩到今年排快篩，「真的很累」。

杏一藥局宣布，全台門市同步開賣，開賣1小時前可排隊，開賣5分鐘前發放號碼牌，每份為1入，每劑售價175元，每間門市限量100份，每人限購2份，開賣時間依各門市公告時間為主。

位在衛生福利部基隆醫院對面的杏一藥局，今日上午10時15分開賣，許多民眾排隊搶購，約10點50分全數售完。一名帶著小朋友排隊的媽媽表示，雖然唾液快篩價錢和公費不能比，但還可以接受，也聽說準確度比較高，這次購買主要是給小朋友使用；她也直呼，從去年排口罩到現在排快篩，「真的很煩、很累」，根本是在群聚，很怕倒霉一點為了買試劑染疫。

另一名女子指出，買唾液快篩主要是給小孩使用，她提及，這段時間一直要排隊購買防疫物資真的有點困擾，但大家都是為了防疫，現在有快篩試劑至少是自救，如果在家快篩陽性就不要外出，除了保護他人，也保護自己的家人，有症狀立即在房間隔離，雖然很麻煩，但為了小孩也沒有辦法。