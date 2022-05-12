港股上市、目前因債務危機停牌的融創中國12日公布，由於未在寬限期內支付2023年10月優先票據到期應付利息，可能將導致該票據的持有人要求公司立即支付本金和應計利息。截至12日，融創該票據的未償還本金為7.416億美元。

香港信報報導，融創中國表示，預期不會在上述及發行的其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務，目前集團正積極尋求於合理時間範圍內與票據持有人協商，以達成一致的方式來解決相應問題。

另外，融創中國發行的2023年4月、2024年10月及2024年4月到期優先票據的利息款項也尚未支付，涉及利息總額為7,526.98萬美元，融創雖有寬限期支付利息，但現在尚未支付相關款項。

融創中國表示，考慮到集團當前階段性流動資金問題，集團無法保證能如期或在相關寬限期內履行其債務的義務。如果公司未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案，可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行，或採取強制行動。

融創中國強調，將尋求相關債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關方的利益。集團將與債權人保持積極的溝通，保持項目建設營運穩定，並繼續盡最大努力採用促進銷售回款、處置資產、尋求債務展期及引入戰略投資者，以提高集團的信用狀況等方式，解決當前階段性流動資金問題。