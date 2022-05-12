人工智慧（AI）進一步推動科技，能夠處理更大的洞察和自動化規模。隨著敏感資訊的擴散，威脅隨之增加，圍繞四周的安全性疑慮也是如此。這就是為何英特爾致力於開發安全且負責任的人工智慧。英特爾強調人工智慧成果作為一種友善力量的關鍵性，強調技術專家在決定繼續追求發展前應該問的關鍵問題：該項技術是否有助於改善我們的社會？

維持資料的完整性、準確性和隱私，是英特爾領先業界研究工作的核心。英特爾展示如何以負責任和安全的方式加速AI的部署，協助客戶和合作夥伴解決負責的難題，包括BeeKeeper AI使用Intel SGX以硬體為基礎的安全性能力，以及Microsoft Azure 的機密運算基礎設施，提供一個零信任平台。它讓AI演算法在不危及資料隱私或是演算法模型智慧財產的情況下，針對多項真實世界的臨床資料集進行運算。與目前的方法相比，可加速醫療保健AI開發和部署創新速度超過30％至40％。

英特爾和賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院共同研究的Federated Tumor Segmentation（FeTS計畫）研究，使用一套英特爾硬體和開源軟體技術，改善AI模型訓練以定位腦部腫瘤。英特爾的技術協助確保每個機構都能夠透過開放式聯邦學習（Open Federated Learning，OpenFL）一同參與，改善推論演算法的精準度和品質。OpenFL讓橫跨6大洲的55個機構能夠進行合作，同時維護他們各方資料集的安全性和隱私。其AI模型成果可將定位腫瘤的效果提升33％。

負責任地使用AI，也可作為產業能夠團結合作的例子，為包含醫療保健、金融服務、製造、零售和娛樂等在內的垂直產業，打下堅實基礎。

隨著量子技術持續發展，後量子專家預測在未來10年至15年的某個時刻，整個產業將達到類似於「千禧蟲」的狀況，許多人稱它為「Y2Q」。

量子運算對於對稱和公開金鑰加密學均有影響，並需要整個生態系攜手合作來尋找解決方案。想要在2030年前做好Y2Q準備或是抵禦量子運算帶來的衝擊，現在就需立即採取行動。英特爾正在開發豐富的密碼學技術流程，以能夠抵抗量子的創新引領產業，Intel Xeon可擴充平台自第3代起即內建加密加速，在不犧牲效能的情況下提供次世代安全性。

英特爾正積極地解決量子電腦帶來的威脅。英特爾為我們的產品開發加密指導方針，積極貢獻後量子加密標準化工作，並正在評估已被美國國家標準與技術安全研究院（NIST）考量後的加密演算法系列標準化。

英特爾採取分階段的方式，解決由量子運算帶來的威脅，包括以增加對稱加密演算法金鑰和摘要大小的方式，解決數據採集的問題。?時，提升程式碼簽名應用的強健性，例如使用抗量子演算法對韌體和軟體進行認證。這有助於防範以執行惡意程式碼突破傳統加密的攻擊。再者，使用NIST標準化的後量子加密演算法保護網際網路。這包含金鑰封裝和數位簽名演算法，能夠保護網路上的交易。

安全性技術不僅要滿足今日的需求，還要能夠適應未來的挑戰。英特爾在硬體和軟體技術方面的廣度和深度，讓客戶能夠從它們現有的平台獲取額外價值。