處理器大廠美商超微（AMD）宣布，其子公司賽靈思（Xilinx）Zynq UltraScale+ RFSoC已助力多款Evenstar無線電單元（Radio Unit，RU）的開發工作，讓營運商可以更加輕鬆及快速擴展4G/5G全球行動網路基礎架構。隨著對網際網路連接的需求持續快速增長，支撐其基礎架構需要緊跟步伐並日益改進。

Evenstar計畫由Meta Connectivity主導，是一項在營運商與技術合作夥伴之間推行的合作項目，旨在為Open RAN產業體系中的4G和5G網路打造靈活應變且高效率的元宇宙就緒無線存取網路（RAN）參考設計。

搭載賽靈思Zynq RFSoC架構的Evenstar RU使用相同的基礎硬體來提供能夠滿足廣泛應用需求的靈活性，包括4G/5G、毫米波和sub-6GHz，同時充分利用該平台並應對各種無線電設定和新興標準，讓無線電廠商得以快速回應全新市場商機。

Meta Connectivity無線工程總監Jaydeep Ranade表示，我們很高興看到AMD RFSoC解決方案納入Evenstar RU中，與我們的產業體系合作夥伴共同合作。隨著我們持續導向產業宣導開放的分類解決方案，我們期待在網路演進的同時不斷開闢加快創新步伐的新途徑。

AMD資料中心與通訊事業群副總裁Dan Mansur表示，Evenstar無線電單元在開發中採用我們的自行調適無線電技術，對AMD而言是一項重大成就。我們很自豪能成為Meta Connectivity的產業體系合作夥伴，並期待繼續為Evenstar展開協作設計，進而交付靈活、可擴展且高效率的無線解決方案。

5G無線電所需的解決方案不僅要滿足廣泛部署的頻寬、功耗與成本效益要求，也必須能夠進行擴展，以適應Open RAN等不斷演進的5G標準與具顛覆性的全新5G商業模式。採用賽靈思Zynq RFSoC技術的Evenstar RU可在營運商建構行動網路時，為其提供更多選擇與更高靈活性。