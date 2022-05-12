在首屆Intel Vision的第2天，英特爾將主題轉向如何滿足組織不斷成長的安全需求，並協助他們準備好迎接未來挑戰。英特爾把重點放在任何組織最關鍵的安全性要素之一：信任，以創新服務為基礎的安全性實作方式，推出獨立的信任機構，代號為Project Amber。

英特爾亦展現對安全與負責任AI的關注，為即將到來的量子運算時代，擘劃進一步建立抗量子密碼學的策略。

英特爾技術長Greg Lavender表示，隨著組織持續利用雲端帶來的價值，安全性從來沒有像現在這樣成為首要考量。信任和安全性息息相關，這是客戶在使用英特爾技術時的期望與要求。隨著Project Amber的推出，英特爾正在將機密運算提升至新的層次，我們致力於使用零信任方式，證明和驗證位於網路、邊緣和雲端中的運算資產。

企業於雲端中運作，遠端工作者則仰賴雲端提供多款裝置連線、不間斷存取和協作工具等功能。技術解決方案不僅需要保護記憶體內部和傳輸中的資料，更要保護使用中的資料－保護有價值的資產和最大限度地降低攻擊面。Project Amber提供組織位於雲端、邊緣和現場環境運算資產的可信任度遠端驗證。這項服務獨立運作於代管機密運算工作負載的基礎設施供應商。

機密運算是個不斷成長中的市場，透過以硬體為基礎的可信賴執行環境（Trusted Execution Environment，TEE），運算並保護使用中的資料。Intel Xeon可擴充平台支援的Intel Software Guard Extensions（Intel SGX），為現今驅動機密運算的技術之一，讓雲端使用情境有利於經常處理敏感資料的組織。

機密運算環境中的信任基礎，透過一個證明（attestation）的過程所建立。當客戶將敏感工作負載移至雲端時，這種可信任度驗證是他們保護資料和智慧財產的關鍵要求。

為了提升信任保證並承諾更廣泛地在業界推動機密運算，英特爾推出Project Amber，為第三方證明建立一個新的多雲、多可信賴執行環境服務踏出第一步。

Project Amber專為雲中立（cloud-agnostic）設計，這項服務將支援公有雲、私有∕混合雲和邊緣的機密運算工作負載。讓第三方介入並提供證明，有助於提供客觀性和獨立性，強化對於使用者的機密運算保證。

在第一版中，Project Amber預計支援以下列方式部署的機密運算工作負載：裸機容器、虛擬機（VM）和使用英特爾TEE 虛擬機執行的容器。初始版本將支援英特爾TEE，計畫未來將涵蓋範圍延伸至平台、裝置和其它的TEE。

英特爾同時也和獨立軟體供應商（ISV）合作，實現包含Project Amber在內的信任服務。諸如公開API之類的新軟體工具，讓ISV能夠納入Project Amber進而增添軟體和服務，也將完善英特爾的平台和技術，並為客戶和合作夥伴帶來更多價值。

英特爾計畫在2022下半年推出Project Amber的客戶先行示範計畫，接著在2023上半年全面推出。