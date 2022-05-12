本土疫情持續往上飆，確診高峰還沒有到， 醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》透露，台灣防疫最大的弱點就是「危險族群疫苗接種率低」，到現在這個階段還沒打疫苗的長者，除非醫師有建議不打，否則還是趕快打，提升自己的保護力吧！

粉專《MedPartner 美的好朋友》昨發文表示，台灣現在最大的弱點就是「越安全的族群疫苗施打率越高。反而是越危險的族群施打率越少」。而後的重症與死亡人數到底有多少？其實用目前已知的各年齡重症率、疫苗覆蓋率以及施打疫苗後保護力數據評估，就可略知一二。

粉專《MedPartner 美的好朋友》也呼籲到現在這個階段，還沒有打疫苗的長者，除非醫師有特別考量，認為不太適合的，不然就改快去打吧！真的不要再拖了。

貼文引起網友討論，「不打就算了，來個地獄梗，兩周解決人口老化問題」、「這件事情已經講接近一年了，這群老人不打就是不打啊」、「不打的人都有自己的理由，講也不會聽啦」、「這是要來自然淘汰嗎？」