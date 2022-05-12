由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》將於

5月12日更新後推出1.5週年慶典各種豐富的福利活動以及全新大富翁系統上線。

1.5週年慶活動將從5月12日開始盛大登場，並持續舉辦各種豐富的活動長達4週的時間要和所有信徒們一起共享這一份喜悅。

信徒們除了能在每日登入遊戲時獲得免費10連抽原裝大罪美德騎士池的機會長達28天共計280抽之外，還能獲得1.5週年慶兌換卷等各式豐富的登入禮 ，包括鑽石、魂鏡卷軸、稀有狂熱之契約、魔星召喚卷軸…等各種超稀有獎勵，絕對要讓各位信徒們賺的盆滿缽滿！

◆ 落日槍神 ★5硝煙瀰漫的星槍・路西法閃亮登場！

《sin 七大罪～魔王崇拜～》1.5週年慶盛大展開 天天登入最高獲得280連抽！

於5月12日改版維護後至5月26日維護前，轉蛋池將推出全新的卡池「落日槍神」。

玩家可以透過這次的機會入手全新登場的換裝大罪「硝煙瀰漫的星槍・路西法」。

作為在這次1.5週年慶登場的大罪主角，路西法可是準備了很久呢！為了讓所有信徒都能和她一起渡過愉悅的1.5週年，本次保底門檻也將降低，讓喜愛路西法的信徒通通把她帶回家！至於神槍手路西法又會帶來什麼搞笑又KUSO的故事劇情呢？請信徒們好好期待一下囉！

★5硝煙瀰漫的星槍・路西法 因為答應了阿蓓利亞等人的某個請求而打扮成槍手的路西法。對於借來的槍，她似乎非常中意，經常沒事就到處開槍，使放浪小鎮的治安巡邏隊經常過來關切狀況。路西法的槍法神準，不只是遠處的目標，據說連飛行中的鳥都能精準地射中。

信徒們除了可以透過期間限定的「★5硝煙瀰漫的星槍・路西法」卡池入手之外，也可以參加活動副本累積活動道具進行兌換！只要達成相關活動條件解完成就即可獲得對應的道具獎勵，達成活動任務件即可獲得各種豐富獎勵。

蒐集活動副本掉落的活動道具，就可以到遊戲內的活動商店兌換自己喜愛的獎勵，包括直接入手「★5硝煙瀰漫的星槍・路西法」、「硝煙瀰漫的星槍・路西法史詩大破魂鏡組」等各種實用育成道具，請信徒們把握機會進行兌換唷！

利用通關蒐集到的自警團警徽換取各種獎勵吧！

◆歡慶1.5週年 靈薄探索限時OPEN!

歡慶1.5週年 靈薄探索限時OPEN!

隨著1.5週年慶正式登場，精采好康拿到手軟的活動當然也不會少啦！

信徒們只要於5月12日改版維護後至6月09日維護前，到「斜陽下的魔王」副本專屬關卡或是即將於活動後半段登場的神祕副本關卡累積獲得的Token活動道具到一定數量後即可到靈薄探索中抽取獎勵！

靈薄探索內有哪些好康呢？包括：「傳說最新星石6部位出1 (6星)」、「★5魔星書碎片」、「聖女之精華」、「魔王之精華」、金幣、進化石……等獎勵，總累積轉蛋次數達300次可直接獲得「史詩 狂熱之契約」1個！別忘了把道具蒐集起來大賺一筆喔！

◆全新體驗！大富翁玩法實裝上線

全新體驗！大富翁玩法實裝上線

於5月12日改版維護後至5月26日維護前，遊戲內將推出全新系統玩法「靈薄地獄巡禮」！

該遊戲的玩法即類似我們所熟悉的大富翁玩法與介面，玩家必須透過在遊戲內達成指定條件來獲得骰子，利用獲得的骰子在探索盤面上蒐集豐富的獎勵。

遊戲玩法很簡單，骰子總共分為兩種：

會隨機出現1-6點的「一般骰子」，與能直接指定1-6點的「特殊骰子」。

點數上的每一點，就能讓角色沿著盤面上的格子前進一格。當骰子數量充足時，按下盤面中央的兩種骰子之中的任意一種，就能讓角色開始進行巡禮。

格子上除了會發放獎勵外，另外也有能讓獎勵立即翻倍的機會，例如當來到了DOUBLE的格子上時，「FEVER」模式就會發動。當進入FEVER時，下一次取得的獎勵就會加倍；

此外，如果使用「一般骰子」擲到連續三次一樣的點數時，也能觸發FEVER的效果。

此外，每經過一次起點完成一圈的巡禮之後，會取得特別的兌換道具「魔界巡禮之證」、

一般骰子x1、鑽石x10，這份證明可以換取更多沒有辦法在盤面上蒐集的獨家好康！

那麼，究竟還深藏了那些好康的獎勵在等待著信徒的挖掘呢？

現在就努力在遊戲中獲得骰子，往更深層的地獄之路邁進吧！

努力賺取骰子來獲得更多稀有獨家好康獎勵吧！

◆好康拿不完！雙倍掉落活動限時開啟！

好康拿不完！雙倍掉落活動限時開啟！

週年慶期間就是要什麼福利都拉好拉滿！信徒們的好康活動再加碼一波！於5月12日改版維護後至5月19日維護前，於每日地域當中的金幣副本及突破副本將開啟雙倍掉落機制！

當然！在週年慶期間最少不了的就是天天登入拿好康的回饋獎勵了！

信徒們只要於5月12日改版維護後至5月26日維護前登入遊戲，除了天天可以獲得10連抽原裝大罪美德騎士池的機會長達28天共計280抽之外，只要登入遊戲即可去參加「1.5週年慶登入活動」透過累積登入的天數玩家可獲得各式各樣的回饋獎勵。

獎勵內容包括 : 鑽石、魂鏡卷軸、稀有 狂熱之契約、魔星召喚卷軸…等等，最重要的是還能獲得一張「1.5週年慶兌換卷」！

「1.5週年慶兌換卷」1張即可直接到兌換商店換取「換裝魔星自選箱」1個。能選擇的換裝5星魔星角色包括 : 盃酒羞桃 聖蓮、濃情巧克力 儂娜、薰風的回憶 露希安納、解放的獸性 妮奇塔、快傑羅邦兔 夏爾露…等，信徒們可依照自己喜好立刻換取一隻5星魔星喔！

此外，信徒們除了可透過登入10日獲得「1.5週年慶兌換卷」之外，還能再透過免費禮包獲得「1.5週年慶兌換卷」，總共能夠獲得2張！擁有2張「1.5週年慶兌換卷」，除了能換取「換裝魔星自選箱」外還能額外再換取「換裝大美騎自選箱」1個！過往若信徒們不小心錯失了換裝大罪或是換裝美德入手機會的話可要好好把握這一波機會唷！

在此營運團隊也衷心的感謝所有陪伴著《sin 七大罪～魔王崇拜～》一起度過這一年半的時光的信徒們一路的支持與愛護，更多驚喜有趣好玩的精采活動內容，歡迎各位信徒至官方粉絲團內查看確認，別錯過隨機出現豐富虛寶獲得的機會唷！