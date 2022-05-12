許多分析師都預測蘋果將在今年秋季發表會推出iPhone 14系列新機，近日更有分析師公開未來五年iPhone設計上可能出現的變化，其中今年iPhone 14 Pro系列就會使用「驚嘆號」樣式的雙挖孔螢幕，且最快2026年就有機會實現無挖孔的全螢幕設計。

綜合外媒報導，市場研究機構DSCC執行長Ross Young預測，今年下半年推出的iPhone 14會維持瀏海設計，但iPhone 14 Pro系列將採用驚嘆號式的雙挖孔螢幕。

不僅如此，Ross Young認為，明年推出的iPhone 15就會全部採用驚嘆號式的雙挖孔螢幕，接續登場的iPhone 16標準版仍會維持雙挖孔，但iPhone 16 Pro系列則會只剩下圓形挖孔，並採用螢幕下Face ID設計。

2025年，Ross Young指出，iPhone 17系列都會只剩一個圓孔搭載螢幕下Face ID，隔年iPhone 18 Pro系列才會搭載螢幕下Face ID及及螢幕下鏡頭的設計，真正實現全螢幕的設計，不過iPhone 18標準版仍會與iPhone 17相同維持一個圓孔的設計。

此外，Ross Young透露，今年iPhone 14 Pro系列的螢幕都會比iPhone 13的還要大，Pro系列會比13大0.06吋，Pro Max系列則會比前一代大0.03吋，主要原因則是因為邊框變窄的關係。